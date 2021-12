Briga de casa termina com os dois feridos por faca

Da Redação

Em Ivaiporã, a Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada desta quinta-feira (16), para atendimento de uma mulher que estaria ferida na Rua Valentin Talarico.

No local, os policiais encontram a mulher com um ferimento na mão. Ela contou aos policiais que havia sido agredida pelo marido. E que durante as agressões, pegou uma faca para se defender e desferiu contra o agressor, vindo atingir o braço dele e que durante a situação acabou se cortando também.

Após o fato o homem saiu com seu veículo sem dizer para onde ia. Os policiais informaram a mulher que seria acionado o SAMU, porém ela recusou.

Os policiais então saíram em patrulhamento em busca do autor, que não foi localizado.