BR 376 terá sinalização com semáforo na área urbana de Califórnia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Trecho urbano da BR 376 em Califórnia terá fluxo controlado por semáforo

Um dos principais corredores de escoamento da produção agropecuária e industrial do Norte do Paraná no sentido Curitiba e porto, a BR 376, deve sofrer mais um ponto de estrangulamento no fluxo pesado de veículos, com a instalação de um semáforo no trecho urbano da rodovia, em Califórnia. O conjunto semafórico já está instalado desde a semana passada e deve passar a operar assim que for feita a reprogramação do tempo dos sinais. Por enquanto, o semáforo está operando em amarelo piscante, como alerta aos usuários de que em breve o fluxo de trânsito será regulado.

continua após publicidade .

A instalação do equipamento, que deve dificultar um pouco mais o fluxo na rodovia, que não é duplicado no trecho urbano, é uma reivindicação antiga da população que mora nos bairros à direita da rodovia, sentido sul, e que se arrisca diversas vezes ao longo do dia para atravessar a BR para acessar serviços públicos, comércio, bancos, concentrados na área central da cidade, à esquerda da pista.

LEIA MAIS: Estimativa do boletim Focus para o PIB 2023 permanece em alta de 3,05%

continua após publicidade .

O semáforo está instalado no acesso ao bairro do rodeio e faz parte das mudanças no trecho urbano da BR, entre a Avenida Getúlio Vargas até o monumento São Francisco de Assis. O vereador, autor do requerimento de instalação do semáforo, Ronaldo Martins, destaca que se trata de uma antiga demanda da população do bairro. “Temos ali o bairro do Rodeio, o santuário de Nossa Senhora Aparecida, um novo conjunto habitacional, com 65 casas prontas e outras 60 em fase final de construção. Há um outro loteamento que está sendo instalado eE já temos ali naquela região mais de 150 famílias instaladas. É muita gente enfrentando muitas dificuldades para atravessar a rodovia para acessar a área central da cidade”, explica.

Na semana passada, em meio dia em que o semáforo passou a funcionar normalmente, com o fluxo de tráfego sendo fechado alternadamente, houve congestionamento no fluxo da rodovia, gerando uma série de transtornos. “O tempo de abertura programado para a rodovia estava muito curto, de apenas 58 segundos. Aí gerou engarrafamento. Mas já vão fazer a reprogramação do temporizador e assim que fizerem, o semáforo passa a funcionar normalmente”, diz o vereador.

Com o semáforo, além da alternância do trânsito no cruzamento, ficam proibidas as conversões e retornos no local. Como infrações de trânsito, consideradas gravíssimas, a conversão ou retorno irregulares geram sete pontos na carteira e multa de R$ R$ 293,47.

continua após publicidade .

Os motoristas precisam ficar atentos aos novos sistemas de conversão na rodovia. As conversões, no local do semáforo, estão proibidas para quem transitar nos dois sentidos da BR-376.

Para quem segue de Apucarana e precisar ir ao centro de Califórnia, vai ter que usar o acesso da Avenida Getúlio Vargas. Se o condutor não acessar a Av. Getúlio Vargas a outra alternativa é fazer o retorno em frente a rodoviária da cidade.

Já quem vem de Marilândia do Sul, e precisar acessar o bairro do Rodeio, vai ter que pegar o acesso pela Rua Juiz de Fora, uma quadra antes do semáforo.

Siga o TNOnline no Google News