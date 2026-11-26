A concessionária Motiva Paraná inicia nesta sexta-feira (27) obras de recuperação do pavimento da BR-376 no trecho entre os quilômetros 293 e 325, de Mauá da Serra a Ortigueira, nos dois sentidos. A frente de serviço integra um cronograma de manutenção que segue até sábado (28) em diferentes pontos da rodovia, abrangendo também as regiões de Ortigueira, Imbaú, Tibagi e Ponta Grossa, com a atuação de dez equipes de trabalho e possibilidade de bloqueios temporários de faixas e interdições pontuais.

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Segundo a Motiva Paraná, os trabalhos buscam melhorar as condições de tráfego e ampliar a segurança viária diante das chuvas intensas no estado. O gerente de Engenharia e Obras da concessionária, Alex Sandro Rigo, afirma que as frentes são definidas a partir de avaliações técnicas e monitoramento contínuo, priorizando os segmentos que exigem recuperação imediata.

Além do trabalho entre Mauá da Serra e Ortigueira nos dois sentidos, a programação de sexta-feira (27) inclui serviços no quilômetro 372, em Imbaú, nos dois sentidos; entre os quilômetros 325 e 350, de Ortigueira a Imbaú, no sentido sul; e entre os quilômetros 500 e 532, em Ponta Grossa, nos dois sentidos. No sábado (28), as equipes atuam entre os quilômetros 325 e 350, de Imbaú a Ortigueira, no sentido norte; entre os quilômetros 482 e 500, em Ponta Grossa, nos dois sentidos; e entre os quilômetros 378 e 400, de Imbaú a Tibagi, também nos dois sentidos. O cronograma pode mudar conforme as condições climáticas e operacionais.

A concessionária recomenda que os motoristas respeitem a sinalização, reduzam a velocidade, mantenham distância segura e evitem ultrapassagens arriscadas, sobretudo nas áreas com máquinas e trabalhadores na pista. A orientação ganha peso com a previsão do Simepar de chuvas acima da média no Paraná até março de 2027, com maior intensidade em novembro e dezembro.