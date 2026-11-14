BR-376 é totalmente interditada após tombamento de carreta no trecho de Cambira

Acidente ocorreu na tarde deste sábado e exigiu a intervenção da Motiva para desviar o fluxo de veículos

Uma carreta carregada com farelo de milho tombou na tarde deste sábado (14) e interditou totalmente a BR-376, em Cambira, no sentido Apucarana, norte do Paraná. O acidente foi registrado por volta das 16h e, apesar dos danos e do bloqueio da via, ninguém ficou ferido.

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Para manter a fluidez do tráfego e evitar congestionamentos no trecho, equipes da concessionária Motiva foram acionadas e realizaram o desvio imediato do trânsito por uma rua marginal.

O atendimento à ocorrência contou ainda com o suporte da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul, que marcou presença no local para prestar assistência técnica e garantir a segurança da área até a normalização da via.







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