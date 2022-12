BR-376: caminhão bate na traseira de Uno, em Mauá da Serra

Da Redação

Uno foi atingido por um caminhão na BR-376, em Mauá da Serra

Um caminhão bateu na traseira de um carro, na tarde desta quarta-feira (28), por volta das 16h30, no km 307 da BR-367, em Mauá da Serra. A batida aconteceu durante um outro acidente de trânsito no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Departamento de Estrada de Rodagem (DER) foram acionados.

Segundo a PRF, o condutor do Fiat Uno, 54 anos, reduziu a velocidade ao avistar um acidente na rodovia e foi atingido na traseira pelo caminhão, com placas de Maringá. Apesar do susto, os dois ocupantes do carro, com placas de Ortigueira, e o motorista do caminhão, de 30 anos e morador de Astorga, não se feriram.

Os dois veículos seguiam no sentido de Ortigueira a Mauá da Serra. Com a violência da frenagem executada, o caminhão acabou executando um "L" e parando sobre o canteiro central. O Uno teve a traseira bastante danificada.

Ainda de acordo com a PRF, a sinalização vertical no local regulamenta a velocidade máxima de 60 km/h, porém, na avaliação do disco do tacógrafo do caminhão, constatou-se que ele empregava velocidade aproximada de 80km/h no momento da colisão.

O condutor do Fiat Uno era inabilitado e o veículo estava com diversos débitos tributários, além de dois pneus em mau estado de conservação, conforme a polícia. Em virtude dessas infrações administrativas, o carro foi removido para o Pátio Conveniado da PRF em Mauá da Serra.

Apesar do impacto, os ocupantes do Uno não sofreram ferimentos

