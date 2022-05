BR-369: ambulância com pacientes de São Pedro do Ivaí tomba

Da Redação

Uma ambulância do município de São Pedro do Ivaí tombou na madrugada desta segunda-feira (30), entre as cidades de Jandaia do Sul e Bom Sucesso, próximo a Usina da Cooperval, na BR-369. Agentes da Defesa Civil de Jandaia foram chamados.

De acordo com o motorista, o acidente aconteceu quando ele foi desviar de um animal na pista e perdeu o controle. Na ambulância estavam três pessoas que não se machucaram e recusaram atendimento médico.

A ocorrência foi atendida pela pelos agentes Silva, Andrade e Biazotto.

Outro acidente:

Motorista de van escolar bate contra carro e deixa um ferido

Um acidente foi registrado na noite deste domingo (29), na Avenida Cristiano Kussmaul no Jardim Interlagos em Apucarana. A Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) atenderam a ocorrência. Uma mulher, condutora da Van, foi levada para a delegacia.

Conforme apurou a reportagem do TNOnline, a condutora da Van seguia sentido centro e teria invadido a pista contrária batendo frontalmente contra o veículo Honda Civic que seguia sentido bairro.

O motorista do veículo, de 31 anos, sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado pelo Samu até o hospital da Providência. No carro também estava uma criança de 4 anos que não teve ferimentos.