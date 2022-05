Borrazópolis terá show de Michel Teló em dezembro

Da Redação

O prefeito de Borrazópolis, Dalton Moreira, confirmou que o feriado da padroeira da cidade, Imaculada Conceição, será comemorado com show do cantor sertanejo Michel Teló.

continua após publicidade .

A confirmação foi feita pelo prefeito no fim de semana, durante as festividades em comemoração ao Dia do Trabalhador. Segundo Moreira, com o fim da pandemia chegou a hora de o Borrazópolis se destacar como o município que realiza grandes eventos.

"Nós conseguimos reservar uma data com o Michel Teló para o aniversário da padroeira, mas também Borrazópolis completará 70 anos de emancipação no dia 14 de dezembro, então a gente vai presentear os munícipes com um show de caráter nacional", confirmou o prefeito ao TNOnline.

continua após publicidade .

O show de Michel Teló, marcado para 8 de dezembro, feriado da padroeira da cidade, será realizado com apoio do Ministério do Turismo. O prefeito adiantou ainda que outros eventos serão confirmados na cidade.

"Queremos fazer shows com artistas locais, show gospel e fim do ano queremos fazer três dias de festa, um deles com o show nacional e dois com artistas locais. Teremos também cultura na praça com apresentação de artistas locais e exposição de artesanato", adiantou o prefeito.