Borrazópolis terá desfile cívico com as duas fanfarras municipais

As fanfarras irão se apresentar no desfile cívico, nesta quarta-feira (7), com início às 8h30

Uma das atrações do desfile cívico de 7 de setembro, em Borrazópolis, será o desfile das duas fanfarras municipais. A cidade tem uma fanfarra de jovens e adultos e faz um trabalho paralelo com a fanfarra mirim, que reúne estudantes da rede escolar e de programas sociais do município.

O vice-prefeito Marcelo Pires Rodrigues, que coordena o trabalho, explica que as fanfarras são estimuladas para administração municipal, como forma de fortalecer as ações de cidadania.

As fanfarras irão se apresentar no desfile cívico, nesta quarta-feira (7), com início às 8h30. O desfile envolverá todas as escolas do município e do grupo da terceira idade.

A fanfarra de adultos tem 60 participantes, que há semanas vem ensaiando três vezes por semana, sob regência do professor Francisco Joel de Souza. A fanfarra mirim tem 20 crianças participantes. Todos os equipamentos foram adquiridos pela prefeitura.

