Borrazópolis registra caso de maus tratos contra animais

Nesta terça-feira (26), o Blog do Berimbau expos um flagrante de maus tratos contra animais, na cidade de Borrazópolis. Conforme informações, dois cachorros e dois gatos foram abandonados na zona rural do município e buscaram abrigo em uma propriedade que não possui morador.

Os animais foram encontrados em condições precárias, sem alimentação e água. Conforme informações, o dono da propriedade rural que os animais estão, não mora no local e não vai até lá todos os dias, o que impossibilita a alimentação dos cães e gatos diariamente.

De acordo com a reportagem do Blog do Berimbau, o dono do sítio não pode ficar com os animais e pede ajuda para adotar os animais. Para mais informações, ligue para (43) 99988-9061.

Assista o vídeo dos animais quando foram encontrados:

Fonte: Informações do Blog do Berimbau.