Da Redação

Borrazópolis registra 33ª morte por Covid-19

O município de Borrazópolis confirmou nesta quarta-feira mais um óbito por Covid-19. Trata-se de Adriana da Silva Belinelli, 45 anos, moradora da Vila Lourdes. Ela é a 33ª vítima fatal da doença na cidade. Adriana foi internada no Hospital Municipal, mas seu quadro se agravou e precisou ser transferida para o Hospital da Providência, em Apucarana. Ela foi entubada, mas não resistiu às complicações da doença.

continua após publicidade .

Ainda nesta quarta-feira, estão sendo confirmados mais 23 casos da covid em Borrazópolis. No mesmo boletim, 19 casos foram descartados, 28 se recuperaram e mais 14 pessoas fizeram exames, portanto, entram para a investigação.

Medidas restritivas

continua após publicidade .

O avanço de casos de covid-19 em Borrazópolis levou o prefeito Dalton Moreira a endurecer as medidas de contenção do vírus. Em decreto publicado nesta segunda-feira (20), o município antecipou o toque de recolher em vigência das 23 horas para as 20 horas, sendo válido até as 6 horas.

Por conta da atual situação da pandemia, a etapa regional dos Jogos da Juventude que deveria ocorrer em Borrazópolis no próximo final de semana foi transferida para a cidade de Ivaiporã, que juntamente com Jardim Alegre, sediará o encerramento da competição.