Borrazópolis registra 32ª morte por Covid-19

Borrazópolis registrou nesta segunda-feira (20) a 32ª morte por Covid-19. Nereu de Paula, bastante conhecido na cidade, estava internado no Hospital Municipal, mas não resistiu às complicações da doença.

O município enfrenta uma nova onda da doença nas últimas semanas, com crescimento no número de casos confirmados. Até o último sábado (18), a cidade já havia confirmado 1.228 casos. No domingo (19) Borrazópolis chegou a quase 300 casos ativos.

Para o prefeito Dalton Moreira, o aumento do número de casos confirmados, se deve a testagem em massa que está sendo realizada no município. Medidas como toque de recolher das 23h às 6h continuam em vigor na cidade na tentativa de reduzir a circulação de pessoas.

