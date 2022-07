Borrazópolis passa a contar com a Sala do Empreendedor

Da Redação

Sala do Empreendedor vai funcionar junto à sede da Aceb, no centro de Borrazópolis

Na manhã desta sexta-feira (22) foi inaugurada a Sala do Empreendedor de Borrazópolis, no Vale do Ivaí. Agora, os cerca de 6,2 mil habitantes passam a contar com os serviços gratuitos voltados a microempreendedores individuais (MEI), microempresas e pessoas que desejam empreender.

A Sala, que é resultado da parceria entre a Prefeitura de Borrazópolis, Associação Comercial e Empresarial de Borrazópolis (Aceb) e Sebrae Paraná, funcionará na Praça da República, 514, centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8 horas ao meio-dia.

A consultora do Sebrae Paraná, Joelma Barbosa, diz que o objetivo é incentivar a formalização de novos negócios no município, assim como oferecer orientação, qualificação e regularização de atividades. “Teremos uma programação de palestras, consultorias e oficinas, com o primeiro evento agendado para 25 de agosto”, conta.

Na avaliação de Joelma, esta é uma importante parceria para o incentivo ao empreendedorismo. A Sala, que funciona no mesmo prédio da Aceb, será um ponto de apoio para o MEI que busca crescimento e também para pessoas que desejam empreender e precisam de informações e orientações para o planejamento do negócio.

O prefeito de Borrazópolis, Dalton Fernandes Moreira, diz que a inauguração da Sala chega em um importante momento de reestruturação do trabalho da associação comercial, que ganhou mais associados e ampliou o portfólio de soluções para empresas do comércio e setor industrial. “Nossa expectativa é aumentar o número de formalizações, capacitar, informar para a melhoria da gestão dos negócios”, afirma.

De acordo com o presidente da Aceb, Paulo César Alves Rodrigues, a Sala deve fomentar no município novos empreendedores e também associados, assim como a geração de emprego e renda. “Acreditamos que vai nos ajudar a fortalecer o comércio. Empreender é a realização de um sonho e a Sala será um importante canal para concretizá-lo”, aponta.

Mais informações sobre os serviços da Sala do Empreendedor de Borrazópolis podem ser obtidas pelo telefone (43) 99617-9460.

