Borrazópolis e Kaloré entram em epidemia de dengue

Boletim da Sesa foi divulgado nesta terça-feira

O boletim epidemiológico semanal da dengue, divulgado neste terça-feira (16) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) inclui Borrazópolis e Kaloré na lista de municípios da região com índices epidêmicos da doença.

Dos 17 municípios da área da 16ª Regional de Saúde de Apucarana, 8 enfrentam epidemia. Além dos municípios já citados, a proporção do número de casos por 100 mil habitantes é superior a 300 em Bom Sucesso, Faxinal, Jandaia do Sul, Novo Itacolomi, Sabáudia e São Pedro do Ivaí.

Em Borrazópolis, segundo dados da Sesa, são 27 casos confirmados. Com população estimada em 6.290 habitantes, o índice é de 317 casos/100 mil habitantes. Município vizinho, Kaloré soma 21 confirmações e atingiu índice de 450 casos/100 mil habitantes.

Entre o boletim desta semana e da semana anterior, a 16ª RS passou de 1.912 a 2.165 confirmações.

Apucarana, município sede da regional e com maior número de habitantes tem 263 casos - 62 registrados na última semana - e está em situação de alerta.

Na região, até agora, nenhum óbito decorrente da doença foi registrado neste período epidemiológico iniciado em julho do ano passado.

Já no Paraná, o número de mortes vem crescendo nas últimas semanas e chega a 42 vítimas.

A atualização desta semana confirmou mais 8.299 casos de dengue e 13 óbitos. De acordo com o informe epidemiológico, dos novos óbitos registrados, quatro são de residentes de Londrina, três de Ibiporã, três de Foz do Iguaçu, um de Maringá, um de Marilena e um de Umuarama. Ao todo, são 54.083 confirmações.

