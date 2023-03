Borrazópolis é eleita 'Capital Nacional do Chocolate'; entenda

Da Redação

Pesquisa pegou a população do município de surpresa

Uma pesquisa pegou a população de Borrazópolis, no interior do Paraná, de surpresa. A cidade com cerca de 6.200 habitantes, foi eleita a 'Capital Nacional do Chocolate', ganhando até mesmo de Gramado, no Rio Grande do Sul, e Campos do Jordão, em São Paulo.

O título surgiu após levantamento realizado pela Geofusion, empresa de soluções de mercado que usa inteligência geográfica. Isto porque nenhuma cidade no Brasil tem o índice per capita de bombonières — lojas especializadas na venda de chocolate — mais alto do que a cidade do Vale do Ivaí. De acordo com a pesquisa, são nove estabelecimentos instalados em seu território, ou seja, um ponto de venda de chocolate para cada 699 cidadãos.

No entanto, a pesquisa pegou a população do município de surpresa. "Soube agora pouco que viramos a Capital do Chocolate. Fui pego de surpresa. Porém, é uma notícia boa e que pode movimentar a economia de nossa cidade, ainda que a Páscoa esteja se aproximando", comenta o gerente da Associação Comercial e Empresarial de Borrazópolis (Aceb), Francisco Castilho Junior.

Para Francisco, o motivo do novo título deve ser por conta dos pontos que vendem chocolate pela cidade e também de microempreendedores individuais. "A gente sabe que tem alguns Mei 's que fazem chocolate em casa para vender e também mercados, papelarias e lojas que comercializam marcas de chocolate, como da Cacau Show. Acredito que seja por isso", complementa.

Matéria escrita por Fernanda Neme.

