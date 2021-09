Borrazópolis antecipa toque de recolher para as 20 horas

Da Redação

Toque de recolher foi antecipado das 23 horas para as 20 horas

O avanço de casos de covid-19 em Borrazópolis levou o prefeito Dalton Moreira a endurecer as medidas de contenção do vírus. Em decreto publicado nesta segunda-feira (20), o município antecipou o toque de recolher em vigência das 23 horas para as 20 horas, sendo válido até as 6 horas.

"O Art. 1º Institui, no período das 20 horas às 06 horas, do dia seguinte, diariamente, durante toda a vigência do presente Decreto, a restrição provisória de circulação em espaços e vias públicas (“toque de recolher”), impondo confinamento domiciliar obrigatório em todo território do Município de Borrazópolis", diz o decreto. As aulas seguem suspensas na rede municipal bem como a proibição da realização de shows.



Na segunda-feira, mais um óbito e seis casos de covid foram confirmados no município, totalizando 1.253 casos desde o início da pandemia, sendo cerca de 200 notificados nos últimos seis dias. O município tem cerca de 300 pacientes ativos.

Por conta da atual situação da pandemia, a etapa regional dos Jogos da Juventude que deveria ocorrer em Borrazópolis no próximo final de semana foi transferida para a cidade de Ivaiporã, que juntamente com Jardim Alegre, sediará o encerramento da competição.