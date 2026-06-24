Bons Olhos Paraná realiza atendimento gratuito a alunos em Ivaiporã

O Programa Bons Olhos Paraná está realizando exames de vista gratuitos para crianças e adolescentes em Ivaiporã. A ação é do Governo do Paraná e tem como objetivo identificar problemas de visão que podem prejudicar o aprendizado dos estudantes.

Antes dos exames, os alunos passaram por uma triagem nas escolas. Agora, eles estão sendo atendidos por profissionais especializados. O programa oferece consultas oftalmológicas, exames complementares e a entrega gratuita de óculos para os estudantes que apresentarem necessidade. (fotos abaixo)

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Os atendimentos são realizados em uma carreta adaptada com consultórios oftalmológicos e equipamentos especializados, que percorre os municípios participantes do programa.

A diretora de Desenvolvimento Social da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), Ticyana Begnini, destacou a importância do programa.

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“O programa faz a diferença porque permite identificar situações que muitas vezes passam despercebidas. Além da saúde ocular, alguns exames ajudam a apontar outros problemas que precisam de acompanhamento”, afirmou.

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Ainda segundo Ticyana o programa já atendeu milhares de estudantes em várias cidades do Paraná. Ela explicou que todo o atendimento é pago pelo Governo do Estado, sem nenhum custo para as famílias.

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A vice-prefeita de Ivaiporã, Gertrudes Bernardy, também destacou os benefícios da iniciativa. “É uma ação que traz benefício direto às famílias, especialmente para aquelas que têm dificuldade para custear consultas e óculos. As crianças passam pela avaliação, escolhem a armação e recebem os óculos”, disse.

Gertrudes lembrou que muitas crianças têm dificuldade para enxergar e nem sempre percebem o problema. Segundo ela, o diagnóstico precoce ajuda a evitar dificuldades na escola e melhora a qualidade de vida dos estudantes.

“Uma criança que não enxerga bem tem dificuldades para acompanhar as aulas. Ao mesmo tempo, o atendimento preventivo reduz a necessidade de tratamentos mais complexos no futuro. É um benefício que alcança toda a família e contribui para o desenvolvimento da criança”, concluiu.

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1 de 6 TN Online/Ivan Maldonado Foto: Programa oferece exames oftalmológicos e entrega gratuita de óculos Autor: TN Online/Ivan Maldonado

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