Bons Olhos Paraná realiza atendimento gratuito a alunos em Ivaiporã
Atendimentos seguem até sexta-feira e incluem entrega gratuita de óculos para quem precisar
O Programa Bons Olhos Paraná está realizando exames de vista gratuitos para crianças e adolescentes em Ivaiporã. A ação é do Governo do Paraná e tem como objetivo identificar problemas de visão que podem prejudicar o aprendizado dos estudantes.
Antes dos exames, os alunos passaram por uma triagem nas escolas. Agora, eles estão sendo atendidos por profissionais especializados. O programa oferece consultas oftalmológicas, exames complementares e a entrega gratuita de óculos para os estudantes que apresentarem necessidade. (fotos abaixo)
LEIA MAIS: Prefeitura de Ivaiporã inaugura sede compartilhada para Afama e Associação Flor de Lótus
Os atendimentos são realizados em uma carreta adaptada com consultórios oftalmológicos e equipamentos especializados, que percorre os municípios participantes do programa.
A diretora de Desenvolvimento Social da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), Ticyana Begnini, destacou a importância do programa.
“O programa faz a diferença porque permite identificar situações que muitas vezes passam despercebidas. Além da saúde ocular, alguns exames ajudam a apontar outros problemas que precisam de acompanhamento”, afirmou.
📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos
Ainda segundo Ticyana o programa já atendeu milhares de estudantes em várias cidades do Paraná. Ela explicou que todo o atendimento é pago pelo Governo do Estado, sem nenhum custo para as famílias.
A vice-prefeita de Ivaiporã, Gertrudes Bernardy, também destacou os benefícios da iniciativa. “É uma ação que traz benefício direto às famílias, especialmente para aquelas que têm dificuldade para custear consultas e óculos. As crianças passam pela avaliação, escolhem a armação e recebem os óculos”, disse.
Gertrudes lembrou que muitas crianças têm dificuldade para enxergar e nem sempre percebem o problema. Segundo ela, o diagnóstico precoce ajuda a evitar dificuldades na escola e melhora a qualidade de vida dos estudantes.
“Uma criança que não enxerga bem tem dificuldades para acompanhar as aulas. Ao mesmo tempo, o atendimento preventivo reduz a necessidade de tratamentos mais complexos no futuro. É um benefício que alcança toda a família e contribui para o desenvolvimento da criança”, concluiu.