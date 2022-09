Bombeiros realizam simulação de acidente em Ivaiporã; assista

Da Redação

O Corpo de Bombeiros em parceria com Rotary Club Ivaiporã, Univale e a administração municipal de Ivaiporã promoveram uma simulação de acidente de trânsito nesta sexta-feira (30), em alusão a Semana Nacional do Trânsito. Veja o vídeo abaixo.

A simulação aconteceu na Av. Minas Gerais, em frente ao Salão Paroquial da Santíssima Mãe de Deus e contou com a participação de estudantes do Colégio Panamericano.

No simulado os bombeiros atenderam uma colisão entre dois carros e um dos motoristas ficou gravemente ferido e preso às ferragens dentro de um carro capotado.

Para o socorro foi usado um ABT - (Auto Bomba Tanque), caminhão destinado a combate de incêndios e equipado com um desencarcerador para retirar vítimas que estejam presas às ferragens, além de uma unidade de resgate Siate, ambulância equipada com diversos equipamentos de primeiros socorros.

A simulação segundo a comandante do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, Geovana Angeli Messias teve como objetivo disseminar a prevenção no trânsito. “O objetivo é conscientizar a população sobre os danos e os riscos inerentes ao trânsito. A ideia é mostrar a complexidade do atendimento desse tipo de ocorrência e tentar sensibilizar e conscientizar na prevenção dos acidentes de trânsito”.

Para Clenilson Cavalheiro, presidente do Rotary Club de Ivaiporã, a simulação de acidente oportuniza um momento de reflexão. “Já que muitos acidentes ocorrem e em alguns casos, as perdas são irreparáveis”, disse.

Jayme Ayres Relações Públicas da Univale lembrou que além de danos econômicos e físicos, os acidentes de trânsito causam também danos emocionais para vítimas e familiares. “Por isso, é importante que os alunos, comecem a ser conscientizados desde pequenos”.

A diretora de administração da Prefeitura de Ivaiporã, Cláudia Rech também marcou presença no evento. “A gestão municipal sempre vem preocupada com essas questões, têm várias políticas públicas visando o bem estar de todos. E o trânsito é uma situação muito séria. Esse mês foi feito um trabalho bem ostensivo, a cidade toda focada nessa campanha do Setembro Amarelo que veio para oportunizar a trazer mais vida para as pessoas”, completou Cláudia. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

