Bombeiros realizam buscas por desaparecido em Rio Bom

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Apucarana realiza, nesta quinta-feira, 11, trabalho de buscas e salvamento de um homem que estaria desaparecido há pelo menos três dias no município de Rio Bom.

Segundo informações dos bombeiros, a equipe teria realizado buscas terrestres, com o uso de cão de faro e em seguida, iria iniciar buscas aquáticas em uma represa do município. Ainda de acordo com os bombeiros, as buscas acontecem no perímetro urbano de Rio Bom.

