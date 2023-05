Bombeiros localizam corpo de trabalhador rural em Rio Bom

Da Redação

Corpo foi encaminhado ao IML

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Apucarana, norte do Paraná, localizou, na tarde desta quinta-feira (11), o corpo do morador de 55 anos de Rio Bom, que estava desaparecido desde a tarde de quarta-feira (10). Ele foi encontrado em uma represa na área rural do município.

As buscas, iniciadas na tarde de quarta-feira (10), foram retomadas pela manhã desta quinta. O corpo de Geraldo Genuário, que era trabalhador rural, foi localizado após mergulhos e com apoio de cães de faro da corporação.

O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi até o local para recolhimento do corpo, que será encaminhado para necropsia para determinação da causa morte. Há suspeita que a vítima tenha sofrido um afogamento.

Geraldo era bastante conhecido no município, trabalhou em sítios e chácaras da região.









