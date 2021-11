Bombeiros interrompem buscas por jovem desaparecido em rio

Da Redação

O rapaz estava brincando com duas crianças em lugar seguro próximo a margem quando escorreu e foi levado pela correnteza

As busca pelo jovem Danilo Henrique Araújo Rosolen, 21 anos, desaparecido na tarde deste domingo (28) no Rio Corumbataí nomunicípio de Arapuã foram interrompidas pelo Corpo de Bombeiros agora a noite, e serão reiniciadas no início da manhã de segunda-feira (29).

De acordo com informações de populares, Danilo estava brincando com duas crianças em lugar seguro próximo a margem. Porém, ele teria escorregado e acabou sendo levado pela correnteza. A família tem esperanças que ele seja encontrado com vida.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros o rio onde o jovem desapareceu é na divisa com o município de Nova Tebas, pela estrada rural

de Alto Mirante.

* Com informações Blog do Berimbau