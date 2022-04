Da Redação

Bombeiros fazem buscas no Rio Ivaí para localizar homem

Na cidade de Rio Branco do Ivaí, uma ocorrência de um suposto afogamento está sendo investigada, por conta do desaparecimento de Laurici Faria. Conforme informações do Blog do Berimbau, o homem teria tentado atravessar o Rio Ivaí, montado em um cavalo, para fazer uma pescaria do outro lado da margem, quando desapareceu e não foi mais visto desde então.

Diante da situação, neste domingo (24), a Polícia Militar foi acionada, por volta das 14h, para dar apoio ao Corpo de Bombeiros de Apucarana, nas margens do Rio Ivaí, próximo ao Assentamento Egídio Bruneto, local do ocorrido. Foi realizado o reconhecimento da área, mas a correnteza muito forte e o horário avançado atrapalharam a continuação da investigação.

Novos arranjos foram estabelecidos para a realização de buscas nesta segunda-feira (25). A família de Laurici Faria possui esperança de que ele seja encontrado com vida.

A equipe de reportagem do TNOnline entrou em contato com o Corpo de Bombeiros de Apucarana e a equipe afirmou que as buscas estão sendo realizadas e que não há confirmações, até o momento, se o homem teria entrado mesmo no Rio Ivaí ou se afogado. Três bombeiros de Apucarana ajudam na busca de Laurici Faria.





