Bombeiros encerram quarto dia dia de buscas no Rio Ivaí

Bombeiros do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), policiais, marinha, pescadores e voluntários encerraram no início da noite desta quarta-feira (21), o quarto dia de buscas pelos desaparecidos em um acidente de barco no Rio Ivaí. A expectativa dos socorristas é concluir os trabalhos nesta quinta-feira (22). Duas pessoas ainda seguem desaparecidas.

Segundo o tenente Gabriel Latuf do GOST, após buscas superficiais realizadas desde o início da manhã, foram encontrados 2 corpos, por volta das 11h30, próximo ao local do acidente. "As evidências de onde os outros corpos poderiam estar, provocaram um novo planejamento nas estratégias de buscas e iniciamos mergulhos na região. Outros dois corpos foram encontrados em seguida, submersos no rio", contou.

Ainda segundo o tenente, a baixa temperatura da água além de um desafio para os mergulhadores, também dificulta a localização dos corpos. "Por causa do frio, os corpos ficam mais tempo submersos no fundo do rio, mas acreditamos que pelo tempo que já faz o acidente, os corpos podem começar a emergir nas próximas horas", explicou.

As buscas serão retomadas na manhã desta quinta-feira, quando a missão de buscas deverá ser concluída.

TERCEIRO DIA DE BUSCAS

O corpo de Bombeiros de Ivaiporã informou às 15h27, que mergulhadores encontraram o terceiro corpo no Rio Ivaí, que estava a três metros de profundidade.

Conforme os Bombeiros, trata-se de Alberony Menegassi de Souza, de 41 anos, ele morava no distrito de Jacutinga, em Ivaiporã.

Já às 15h47, os Bombeiros informaram que o corpo de uma criança de três anos também foi encontrado. Heloísa Menegassi, de 3 anos, é filha de Albertony. A esposa e mãe da menina, Patrícia Miranda de 33 anos ainda não localizada.

Os bombeiros também procuram por um garoto de 8 anos, filho de Adalberto Fernandes e irmão da pequena Sofia, que já foram retirados do rio.

Mais cedo, os corpos da pequena Sophia Pacagnan Fernandes de 4 anos e de seu pai, Adalberto Fernandes Galice de 42 anos, foram localizados.