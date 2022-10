Bombeiros e Samu atendem dois acidentes de trânsito em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A batida envolveu um carro e uma moto, foi próximo a nova sede dos bombeiros

O Subgrupamento do Corpo de Bombeiros e equipe do Samu prestaram atendimento a dois acidentes de trânsito na segunda-feira (17), em Ivaiporã.

continua após publicidade .

O primeiro foi no início da manhã, um atropelamento envolvendo um Citröen XSara, na Av. Brasil no cruzamento com a Rua Placídio Miranda.

LEIA MAIS: Carro da Prefeitura de Lidianópolis capota na PR-466

continua após publicidade .

A vítima, uma mulher de 61 anos, teve apenas escoriações e foi encaminhada a UPA 24h.

No final da tarde, por volta das 17 horas, um acidente envolveu uma motocicleta Honda CG 150 e um VW Gol.A batida foi no cruzamento da Rua Apucarana (prolongamento da Av. Melvis Muchiuti) com a Rua Faxinal, próximo a nova sede do Corpo de Bombeiros.

A colisão foi frontal, o motociclista de 40 anos recebeu atendimento dos socorristas do Corpo de Bombeiros e Samu. Após os primeiros atendimentos ele foi encaminhado a unidade hospitalar com ferimentos considerados moderados.

O motorista do carro não se feriu.

Siga o TNOnline no Google News