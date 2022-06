Bombeiros e Samu atendem capotamento no Jardim Florestal, em J. Alegre

Da Redação

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, atenderam na manhã desta segunda-feira (20), uma mulher, vítima de acidente de trânsito na estrada rural que liga Jardim Alegre ao Distrito de Jardim Florestal.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 7h50 e foi a aproximadamente três quilômetros do Jardim Florestal. Por causa chuva e da estrada que estava muito escorregadia, ela teria perdido o controle do carro e capotado.

O helicóptero de resgate Aeromédico chegou a ser acionado. Após os cuidados iniciais, pelas equipes do Samu e Bombeiros foi dado o encaminhamento da vítima com ferimentos ao Instituto de Saúde Bom Jesus de Ivaiporã.