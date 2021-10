Da Redação

Batida foi em frente ao Edifício Onix

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) atenderam uma mulher vítima de acidente de trânsito entre carro e moto, no centro comercial de Ivaiporã

A batida aconteceu na tarde desta quarta-feira (21), por voltas das 14h40, na Souza Naves, em frente ao Edifício Onix.

A vítima uma mulher de 26 anos foi encaminhada ao hospital pela equipe do Samu com ferimentos considerados leves.