Bombeiros de Jandaia do Sul atendem duplo acidente na BR 376

Da Redação

Dois acidentes, no mesmo local, na BR 376, entre Jandaia do Sul e Cambira, mobilizaram as guarnições dos Bombeiros Comunitários de Jandaia do Sul, do Samu e da Polícia Rodoviária Federal.

Segundo informações, logo após atender um capotamento, as equipes voltaram a ser acionadas para atender a um segundo acidente no mesmo local. Um motociclista de Jandaia do Sul reduzia velocidade quando passava pelo local do acidente quando foi atingido por um carro que vinha atrás.

O motociclista, morador de Jandaia do Sul, foi atendido no local e, com escoriações leves, encaminhado para hospital na própria cidade.

Pouco tempo antes, as equipes do Bombeiros, Samu e da PRF haviam se deslocado para a BR para atender o capotamento.

Um motorista, de 74 anos, morador de Jandaia do Sul, teria perdido o controle de seu veículo, saiu da pista e capotou. Segundo informações, ele teria sido fechado por um outro veiculo não identificado e perdeu o controle por causa da pista molhada. Chovia na hora do acidente.

Segundo dados do Samu, a vítima não teve ferimentos importantes, tanto que teria conseguido sair sozinho do veículo. O homem foi encaminhado para o Hospital de Jandaia do Sul.