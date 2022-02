Bombeiros de Jandaia do Sul atendem capotamento na BR 376

Da Redação

Veículo teve danos de grande monta no capotamento

A guarnição do Bombeiro Comunitário de Jandaia do Sul e o Samu de Apucarana, além da Polícia Rodoviária Federal, foram acionados na tarde desta terça-feira para atender um acidente na BR 376, entre Jandaia do Sul e Cambira.

Um motorista, de 74 anos, morador de Jandaia do Sul, teria perdido o controle de seu veículo, saiu da pista e capotou. Segundo consta, ele teria sido fechado por um outro veiculo não identificado.

Segundo dados do Samu, a vítima não teve ferimentos importantes, tanto que teria conseguido sair sozinho do veículo. O homem foi encaminhado para o Hospital de Jandaia do Sul.

A equipe de Bombeiros Comunitários de Jandaia, que havia acabado de retornar do local do acidente, informou que foi acionada novamente para o mesmo local, onde ocorreu um segundo acidente, agora envolvendo uma moto e um carro.

Segundo informações iniciais, um motociclista teria parado no local do acidente para ver o trabalho do guincho que removia o veículo que capotou um pouco antes, quando foi atingido por um carro.

Em seguida, mais informações sobre a ocorrência, cujo atendimento ainda está acontecendo.