Bombeiros de Ivaiporã combatem fogo em residência; veja

Fogo atingiu casa nas proximidades do Colégio Santa Alga

Um incêndio de grandes proporções atinge na tarde desta terça-feira (6) uma residência em Ivaiporã. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estão neste momento combatendo as chamas na Rua João Vitor de Andrade. Veja o vídeo o final da matéria.

A casa atingida pelo fogo fica nas proximidades do Colégio Santa Olga. Vídeos gravados por moradores mostram chamas altas e uma densa fumaça no local. Pelas imagens é possível ver que a residência é mista, parte de madeira e parte de alvenaria. Não há relato de vítimas.

De acordo com relato de populares, a casa ficou totalmente destruída. O incêndio teve início por volta das 16h30. Por volta das 17h15, os bombeiros permaneciam no local fazendo o trabalho de rescaldo para evitar novos focos.

É o segundo incêndio na região nesta terça-feira (6). Pela manhã, os Bombeiros de Apucarana foram chamados para combater as chamas em uma secadora de grãos em Cambira. Conforme os Bombeiros, quando as equipes chegaram, no entanto, o incêndio já havia sido controlado por funcionários da empresa.

