Bombeiros de Apucarana localizam corpo na 'Represa da Mina'

Um morador de Marumbi, município do Vale do Ivaí, que estava desaparecido, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (24). De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o corpo estava na "Represa da Mina", em Marumbi, que é utilizada para abastecer o município.

De acordo com a PM, Claudinei Félix Ribeiro, de 39 anos, e mais dois homens foram pescar na represa, porém, ele entrou na água e acabou desaparecendo. Após buscas, o corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira. Ele estava com uma rede de pesca presa ao pescoço.

Equipes da Defesa Civil de Marumbi e do Corpo de Bombeiros de Apucarana realizaram as buscas. Os dois homens que estavam com a vítima relataram que pularam na água à procura de Claudinei, porém, não obtiveram sucesso.

Segundo eles, o homem pescava com uma tarrafa na parte mais profunda da represa, que mede cerca de 8 metros.