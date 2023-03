Bombeiros de Apucarana encontram corpo no Rio Ivaí

Da Redação

Local onde o corpo foi encontrado

O Corpo de Bombeiros de Apucarana encontrou o corpo de um homem no Rio Ivaí, na manhã desta quinta-feira (23). Edino Paulo da Silva, estava desaparecido deste o dia 14/3.

Parentes repassaram ao Blog do Fabio Moreti, que Edino, carinhosamente chamado de Diou, morador de Grandes Rios, havia ido até o rio com um grupo de amigos, porém, desapareceu.

Na tarde de quarta-feira (22), documentos dele foram encontrados às margens do rio e os Bombeiros de Apucarana foram chamados para a busca aquática. O Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã.

Outra ocorrência

Segundo envolvido em latrocínio morre após confronto com a PM

O segundo envolvido no assassinato de um casal de idosos em Apucarana, norte do Paraná, morreu após confronto com a Polícia Militar (PM), na tarde desta quarta-feira (22), dia em que o crime completa uma semana. Renan Anderson da Silva, de 24 anos, estava foragido após ser identificado como um dos autores do latrocínio - roubo seguido de morte - que vitimou Armando Guarnieri, de 79 anos, e a companheira dele, Maria de Lourdes de 65 anos.

A morte foi confirmada na noite desta quarta-feira pela Polícia Militar (PM). Segundo a polícia, após denúncias anônimas de que Renan estaria na região do Parque Bela Vista, as equipes RPA e ROTAM iniciaram buscas pelo local.

Ele foi encontrado no Residencial Texas e correu para região de mata. Quando foi encontrado, segundo a PM, ele sacou uma arma de fogo e apontou em direção à equipe, que respondeu.

