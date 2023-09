Bombeiros combatem incêndio em residência de Ivaiporã

Equipes do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã foram mobilizadas na noite de terça-feira (12), às 23h28, para combater um incêndio em residência. O fato aconteceu em um imóvel localizado na Rua Alvorada.

De acordo com informações do capitão Iveson Baron do 1º Subgrupamento Independente do Corpo de Bombeiros dois terços da casa, aproximadamente 80 metros quadrados foram danificados pelas chamas.

Os bombeiros eliminaram as chamas e evitaram que o fogo se propagasse. Ainda segundo o capitão, a principio o fogo teria sido provocado por uma criança.

Por volta das 0h30, a equipe ainda se encontrava no local trabalhando no rescaldo. Apesar dos prejuízos materiais, felizmente ninguém se feriu.

