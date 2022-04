Da Redação

Bombeiros buscam por homem desaparecido na região

Equipes dos Bombeiros de Apucarana realizam buscas pelo Rio Ivaí. Um homem, de 44 anos, teria desaparecido nas águas no último domingo(24). Nesta terça-feira (26), os socorristas vão ganhar apoio de uma aeronave e de um cão, possivelmente do GOST, Grupo de Operações de Socorro Tático.

Laurici Faria, é morador de Rio Branco do Ivaí, e estava a cavalo quando desapareceu. "As primeiras informações que recebemos é de que ele teria tentado atravessar de uma margem para outra. Realizamos buscas desde a casa da pessoa que nos informou do desaparecimento, percorremos uma distância bem grande, o nível do rio está muito alto, o que dificulta as buscas. Desde domingo o nível do rio vem diminuindo um metro por dia, então em breve, se ele tiver sofrido o afogamento, deve ressurgir no rio", explica o aspirante.

Nesta terça buscas terrestres também são realizadas. "Recebemos informações de que ele pode estar em terra, então iniciamos buscas em terra hoje e vamos voltar com mais força nesta quarta-feira, com apoio do helicóptero e de um cão, possivelmente do Gost", finaliza.