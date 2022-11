Bombeiros atendem pedestre atropelado na Av. Brasil em Ivaiporã

Da Redação

O acidente foi no cruzamento Av. Brasil com a Rua Joaquim Bonifácio, próximo a Farmácia Brasil

Na tarde desta quarta-feira 09), por volta das 13 horas, o Corpo de Bombeiros Militar do 1º SGBI atendeu uma ocorrência de atropelamento a pedestre em Ivaiporã. O acidente foi no cruzamento Av. Brasil com a Rua Joaquim Bonifácio, próximo a Farmácia Brasil.

O paciente, um homem, ao tentar atravessar a rua, foi atingido por um veículo Honda City com placa de Guarulhos, que parou no local para prestar atendimento a vítima.

A equipe do Siate/Corpo de Bombeiros foi acionada prestou os primeiros socorros ao pedestre que apresentava escoriações.

De acordo com os bombeiros o pedestre foi atendido na viatura, ele estava consciente e orientado e dispensou encaminhamento a unidade hospitalar.

fonte: Ivan Carlos Maldonado O pedestre foi atingido por um veículo Honda City com placa de Guarulhos

