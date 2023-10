Bombeiros atendem incêndio em casa de madeira em Jardim Alegre

Por volta das 15h40, desta quinta-feira (12), uma equipe de socorro do 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã foi chamada para atender um incêndio na cidade Jardim Alegre. A ocorrência foi em uma residência de madeira anexa a um barracão, onde no passado funcionava uma empresa de beneficiamento de arroz, localizada na Rua Santo Antônio, no centro da cidade. Ninguém se feriu.

Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram o incêndio ainda na fase inicial, com alguns populares tentando extinguir o fogo com mangueiras. A fumaça era visível na área do banheiro e na parte da cozinha da residência.

A equipe tomou imediatamente medidas para gerenciar os riscos da situação e, em seguida, iniciou o combate às chamas.

Segundo o morador, que estava sozinho na casa, a possível causa do incêndio foi um curto-circuito. Ele relatou que perdeu um rádio que pegou fogo e um fogão.

