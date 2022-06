Bombeiros atendem dois acidentes no centro de Ivaiporã

Da Redação

Acidente na Av. Ladislao Gil Fernandez

A Polícia Militar (PM) registrou na segunda-feira (6) dois acidentes de trânsito no quadro urbano de Ivaiporã. As ocorrências foram atendidas por socorristas do Corpo de Bombeiros.

Por volta das 7h30, a guarnição prestou apoio ao Corpo de Bombeiros em acidente na Av. Souza Naves. A batida envolveu um automóvel Honda CR-V e uma motocicleta Honda CG. O motociclista foi encaminhado para atendimento hospitalar. O motorista do carro não teve ferimentos.

Na Av. Ladislao Gil Fernandez no cruzamento com a Av. Aparício Cardoso Bitencourt, em frente ao prédio do Paraná Centro, por volta das 14 horas, houve um abalroamento transversal entre uma camionete Ford/F1000 e um VW/Golf.

O carro seguia pela Av. Aparício Cardoso Bittencourt, no sentido bairro ao centro da cidade, e a camionete no sentido centro-bairro.

Conforme o boletim da PM, o motorista da camionete não teve ferimentos. No Golf a motorista e o filho foram encaminhados ao hospital para atendimento médico.