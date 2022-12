Bombeiros atendem criança engasgada com moeda em Ivaiporã

Da Redação

No início da tarde desta segunda-feira (26) socorristas do 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de foram acionados para atendimento de desobstrução das vias aéreas de uma criança, de 10 anos, em Ivaiporã.

A situação foi por volta das 12h30, em um uma propriedade rural na Rodovia Nicolau Koltun, que liga Ivaiporã ao distrito de Jacutinga.

Os pais do menino ligaram no número 193 e informaram que o filho havia engolido algum objeto, e estava com dificuldade para respirar.

A equipe de bombeiros chegou à casa rapidamente para prestar o socorro e conseguiu retirar a moeda, e a criança retomou as condições de respiração normais.

Após os primeiros socorros a viatura do Siate, levou o menino para o Instituto de Saúde Bom Jesus para ser avaliado e receber atendimento médico. Em caso de emergência, ligue 193.

