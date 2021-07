Da Redação

O 2º tenente do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã, Elvi Stofella, gravou um vídeo sobre os 10 dias de buscas realizadas para encontrar as seis pessoas que ficaram desaparecidas no Rio Ivaí, após o barco que estavam passeando virar no último dia 18.

Nesta terça-feira(27), as buscas se encerraram com o último corpo dos desaparecidos, um garoto de oito anos, ser encontrado a 15 Km do local do acidente.