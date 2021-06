Bombeiro explica o motivo de explosão de hamburgueria; veja

Continua após publicidade

Moradores da Av. Castelo Branco, próximo a Igreja Congregação Cristã do Brasil, levaram um grande susto na noite de sábado (26). Uma grande explosão destruiu uma hamburgueria na cidade e deixou quatro pessoas feridas. Três com ferimentos leves, em um com ferimentos moderado.

A explosão segundo o tenente Elvi Stofella que comandou a operação foi causada por vazamento de gás. “O funcionário foi tentar ligar uma das chapas e não conseguiu. Foi então verificar o botijão de gás, a válvula saiu do botijão por conta da pressão e provocou um vazamento continuo e muito rápido”.

Foi quando outras pessoas que estavam na hamburgueria saíram rapidamente, e um deles tentou entrar de novo no local para tentar resolver a situação. “Momento que o gás vazou muito e encontrou com o fogo da outra chapa e aconteceu a explosão”, relatou.

As vítimas segundo Stofella tiveram ferimentos por conta dos estilhaços. “Foi um explosão rápida, não foi o botijão que explodiu foi o gás que vazou dele. Apesar da hamburgueria estar toda colapsada não tinha incêndio e apenas um botijão estava saindo fogo dele e controlamos sem mais danos”.

Tenente Stofella orientou sobre como as pessoas devem proceder em caso de um vazamento de gás do botijão. “Se verificar um vazamento não tente fazer nada de diferente, saia do local avisa as pessoas que estão em volta e acione os bombeiros o mais rápido possível. Os bombeiros tem todos os equipamentos e treinamento para lidar com esse tipo de situação com segurança. Vazamento de gás também é uma ocorrência do Corpo de Bombeiros, podem nos chamar que vamos lá resolver esse probema”, destacou Stofella.

A casa onde funciona a hamburgueria foi interditada pela Defesa Civil de Ivaiporã, até que um engenheiro verifique se não tenha nenhum dano estrutural.