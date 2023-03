Bom Sucesso e São Pedro do Ivaí enfrentam epidemia de dengue

Da Redação

Paraná soma 8.723 casos de dengue e 8 mortes

Informe Epidemiológico divulgado nesta terça-feira (21), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostra que Bom Sucesso e São Pedro do Ivaí, no norte do Paraná, enfrentam epidemia de dengue. Os dois municípios são vizinhos e pertencem à 16ª Regional de Saúde (RS) que soma um total de 201 casos da doença. O período epidemiológico, que teve início em agosto do ano passado, soma agora 8.723 casos e oito óbitos confirmados no Estado.

Conforme o boletim, São Pedro do Ivaí registrou 45 casos positivos, 13 a mais que na semana passada. O município tem população estimada em 11,1 mil pessoas e a incidência da doença é de 441,08 casos para cada 100 mil habitantes. É considerada epidemia quando a razão ultrapassa 300 registros para cada 100 mil habitantes.

O secretário municipal de Saúde de São Pedro do Ivaí, Bruno Cesar Ribeiro, informa que medidas de enfrentamento foram adotadas para evitar a proliferação da doença. De acordo com eles, agentes de saúde realizam bloqueios nas regiões onde há moradores positivados com uso de bombas costais para combater o mosquito.

No último sábado, as equipes de saúde realizaram um mutirão de limpeza para eliminar criadouros. Mais de 1.180 residências foram vistoriadas das regiões onde há notificação.

“Se notificou ou deu positivo a gente faz o bloqueio do mesmo jeito com inspeção de casa por casa para achar o foco da dengue e e depois vem com UBV costal", assinala o secretário ressaltando a importância da colaboração da população para combater o mosquito transmissor.

"A população precisa entender que ela tem que tomar conta de seus quintais não é só o poder publico que tem essa responsabilidade de combater a dengue", enfatiza.

BOM SUCESSO E REGIÃO

De acordo com o informe, Bom Sucesso contabiliza 33 casos confirmados - 12 a mais que na semana passada - 132 notificações. O município tem 7.103 habitantes e a incidência da doença é de 633,54.

Ao todo, onze municípios da área da 16ª RS registraram casos de dengue: Apucarana (29), Arapongas (43), Cambira (4), Faxinal (15), Grandes Rios (1), Jandaia do Sul (24), Kaloré (4), Marumbi (1) e Sabáudia (2).

O chefe da 16ª RS, Marcos Costa, afirma que a situação dos municípios está sendo acompanhada, sobretudo as regiões com índices altos de infestação do mosquito e de casos. "A gente vai dar apoio, orientações para que os municípios desenvolvam trabalhos principalmente para a eliminação de criadouros", ressalta.

