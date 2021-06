Bolsonaro recebe café de produtor do Vale do Ivaí

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Deputada Federal do Paraná Aline Sleutjes, entregou ao Presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (8) alguns presentes enviados pelo prefeito "Toninho do Café", de Grandes Rios, no Paraná.

No vídeo a Deputada aparece presenteando o presidente com dois tipos de café produzidos no município.

Jair Bolsonaro ganhou também uma faca artesanal com seu nome. O presidente agradeceu os presentes e falou da importância em receber o apoio dos prefeitos de todo país. Assista:

