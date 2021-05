Boleto de igreja matriz é clonado e padre chama a polícia

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta segunda-feira (17), por volta das 14h30 o padre da igreja Matriz São Benedito, de Kaloré chamou a Polícia Militar (PM) após confirmar que a paróquia teria sido alvo de um estelionato.

De acordo com relato da PM, o sacerdote confirmou a situação ao ser avisado pela Cúria Arquidiocesana de Maringá, sobre um boleto no valor de R$ 4.994,30 que não estava pago. No entanto sua paróquia verificou que o documento estava quitado e teria sido clonado para nova cobrança, então foi decidido chamar a polícia.

O padre foi orientado a procurar a Delegacia da Polícia Civil de Jandaia do Sul, para a sequência das investigações do caso.