Boletim registra 46 casos positivos de Covid em J. Alegre

Nesta quarta-feira (26), o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Jardim Alegre, registra 46 novos casos de Covid-19. Trata-se de 28 mulheres e 18 homens. Os exames foram confirmados por laboratório particular e teste rápido.

Neste boletim, estão registrados, contando desde o início da pandemia, 1.503 casos confirmados, com 1.260 recuperados e 30 óbitos. Dos 213 pacientes todos se encontram em isolamento domiciliar, nenhum hospitalizado

A Prefeitura reforça a necessidade da população em evitar aglomeração, usar máscara, higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel e manter o distanciamento social, mesmo após receber as doses da vacina contra a Covid-19.

