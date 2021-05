Boletim: Faxinal registra 71 novos casos de Covid-19

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Faxinal registrou nesta segunda-feira (24) mais 71 testes positivos para Covid-19. Com estas novas confirmações, o município passou para 257 casos ativos da doença e o total de confirmados, desde o início da pandemia, é de 1.766. Ao todo, 65 estão aguardando resultados e 52 óbitos foram confirmados até agora.

FISCALIZAÇÃO

No final de semana, dias 21, 22 e 23 de maio, houve fiscalização rigorosa em relação ao cumprimento dos Decretos Estadual e Municipal em Faxinal. Após reunião com entidades, representantes da segurança e poder legislativo, a decisão é que as fiscalizações vão continuar acontecendo, para evitar ou conter o avanço da contaminação, podendo inclusive realizar a aplicação de multas.

DECRETO

O prefeito Ylson Álvaro Cantagallo, editou decreto na última sexta-feira (21), adiando o início das aulas presenciais no município para o mês de junho.