BMW 320I é furtada em Mauá da Serra

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um boletim de ocorrência foi registrado

Um carro, modelo BMW 320I placas BCJ4B48 preta foi furtado em Mauá da Serra, no norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi chamada na manhã de quarta-feira (1) para registrar a ocorrência.

continua após publicidade .

O dono do carro contou que estacionou o veículo em frente a casa dele, por volta das 20h de terça-feira (31) e ao sair na manhã de quarta, por volta das 7h, percebeu o crime.

Ainda de acordo com a PM, o local não possui câmeras de monitoramento. Um boletim de ocorrência foi registrado. Até a publicação desta reportagem, o veículo não havia sido encontrado.

continua após publicidade .

Agrotóxico pode ter matado abelhas de 130 colmeias em Mauá da Serra

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR) estão investigando a mortandade de 7,8 milhões de abelhas de 130 colmeias em Mauá da Serra, no norte do Estado. A principal suspeita é de que o uso de agrotóxicos tenha gerado o extermínio dos insetos.

Um boletim de ocorrência também foi registrado na polícia do município por dois apicultores prejudicados. Eles calculam prejuízos de mais de R$ 130 mil com a perda da colheita de mel e também dos enxames que estavam instalados na Vila Rural Nova Esperança.

O fiscal da Adapar de Apucarana, Luciano Gomes, fará uma fiscalização no local nesta quarta-feira (1º). Abelhas mortas serão coletadas e encaminhadas para análise no Tecpar - Instituto de Tecnologia do Paraná, em Curitiba. “O nosso objetivo é investigar qual agrotóxico foi utilizado e identificar o nome do produtor rural responsável”, explica Gomes. Caso a investigação tenha sucesso, o caso será encaminhado para a sede da Adapar, em Curitiba, e o agricultor pode sofrer penas, desde advertência até multa. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Siga o TNOnline no Google News