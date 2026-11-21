Uma operação de fiscalização de trânsito realizada pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (20), no centro de Ivaiporã, terminou com um motorista preso por embriaguez ao volante e outros dois autuados após se recusarem a fazer o teste do bafômetro. A blitz foi montada na Avenida Souza Naves e resultou, ainda, no recolhimento de dois veículos ao pátio da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

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O caso mais grave, que resultou em prisão em flagrante, envolveu o condutor de um Nissan Sentra. Abordado pelas equipes, o homem aceitou passar pelo teste do etilômetro, que apontou 0,56 miligramas de álcool por litro de ar expelido, índice que configura crime de trânsito. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes. O veículo, que estava com o licenciamento atrasado, teve a pendência financeira regularizada no local via Pix e foi liberado para a filha do motorista, que também soprou o bafômetro e obteve resultado zero para a ingestão de álcool.

Em outra abordagem da mesma operação, o condutor de um Voyage quase causou acidentes ao desobedecer às ordens de parada da equipe. Ao desembarcar do carro, o homem apresentava forte odor etílico, fala desconexa, roupas desajeitadas e andava cambaleando. Diante da recusa em fazer o teste e da explícita condição de embriaguez, os policiais lavraram um termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora. Como o indivíduo estava muito alterado e não acatava as orientações, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança de todos. O automóvel foi guinchado.

Ainda durante a blitz, o motorista de um Honda foi parado pelos agentes apresentando olhos avermelhados. Ele também se negou a realizar o teste de alcoolemia. Além da infração pela recusa, o carro estava com débitos no licenciamento desde setembro deste ano. Como o homem não conseguiu acionar um condutor habilitado para assumir a direção e liberar o veículo, o automóvel também foi removido ao pátio da corporação. Em todos os casos, foram lavrados os autos de infração de trânsito pertinentes às irregularidades constatadas.