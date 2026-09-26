Blitz da Lei Seca aborda carros e motos no acesso Wekerlim, em Faxinal

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Fiscalização ocorreu na noite de sexta-feira (25), no acesso Wekerlim, na área rural do município

Uma Blitz da Lei Seca abordou 50 carros e motos na noite de sexta-feira (25), no acesso Wekerlim, em Faxinal. A ação fiscalizou motoristas para combater a embriaguez ao volante e reforçar a segurança no trânsito.

A operação ocorreu das 21h às 23h e contou com equipes extrajornada e RPA da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

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Durante a fiscalização, os policiais confeccionaram 13 autos de infração. Desse total, quatro notificações foram relacionadas à embriaguez ao volante.

Além disso, um veículo foi recolhido durante a abordagem. No entanto, a operação não registrou nenhuma prisão.

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A fiscalização faz parte das ações da Polícia Militar para coibir infrações de trânsito e prevenir acidentes relacionados ao consumo de álcool antes da direção





PM realizou Blitz da Lei Seca no acesso Wekerlim - Foto: Divuldação/PMPR PM realizou Blitz da Lei Seca no acesso Wekerlim - Foto: Divuldação/PMPR

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