Blitz da Lei Seca aborda carros e motos no acesso Wekerlim, em Faxinal
Fiscalização ocorreu na noite de sexta-feira (25), no acesso Wekerlim, na área rural do município
Uma Blitz da Lei Seca abordou 50 carros e motos na noite de sexta-feira (25), no acesso Wekerlim, em Faxinal. A ação fiscalizou motoristas para combater a embriaguez ao volante e reforçar a segurança no trânsito.
A operação ocorreu das 21h às 23h e contou com equipes extrajornada e RPA da Polícia Militar do Paraná (PMPR).
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Durante a fiscalização, os policiais confeccionaram 13 autos de infração. Desse total, quatro notificações foram relacionadas à embriaguez ao volante.
Além disso, um veículo foi recolhido durante a abordagem. No entanto, a operação não registrou nenhuma prisão.
A fiscalização faz parte das ações da Polícia Militar para coibir infrações de trânsito e prevenir acidentes relacionados ao consumo de álcool antes da direção
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