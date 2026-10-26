Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
ASSISTA AO VÍDEO

Bitrem tomba na BR-376 em Mauá da Serra e deixa vítima presa às ferragens; vídeo

Ocorrência registrada na tarde desta segunda-feira (26) acionou Bombeiros, Samu, PRF e concessionária

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Luciano da Silva



Um bitrem carregado com óleo vegetal tombou na tarde desta segunda-feira (26) e deixou pelo menos uma pessoa presa às ferragens no quilômetro 301 da BR-376, em Mauá da Serra (PR), na saída para o município de Ortigueira. O acidente mobilizou uma ampla operação de resgate, que contou com o acionamento de equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da concessionária Motiva e do serviço aeromédico do Samu. Imagens registradas no local mostram a gravidade do acidente. Assista ao vídeo no início da matéria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Saque calamidade do FGTS deve ser liberado nesta terça-feira em Apucarana


Bitrem tomba na BR-376 em Mauá da Serra e deixa vítima presa às ferragens; vídeo
AutorBitrem estava carregado com óleo vegetal - Foto: Luciano da Silva

Devido à gravidade da ocorrência e ao bloqueio parcial da via para o trabalho das equipes de socorro, o trânsito na região apresenta lentidão e retenção de veículos. Até o momento, as autoridades não divulgaram as causas que levaram ao tombamento, a dinâmica do acidente, o número total de ocupantes do veículo de carga ou o estado de saúde atualizado das vítimas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV