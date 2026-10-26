Bitrem tomba na BR-376 em Mauá da Serra e deixa vítima presa às ferragens; vídeo







Um bitrem carregado com óleo vegetal tombou na tarde desta segunda-feira (26) e deixou pelo menos uma pessoa presa às ferragens no quilômetro 301 da BR-376, em Mauá da Serra (PR), na saída para o município de Ortigueira. O acidente mobilizou uma ampla operação de resgate, que contou com o acionamento de equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da concessionária Motiva e do serviço aeromédico do Samu. Imagens registradas no local mostram a gravidade do acidente. Assista ao vídeo no início da matéria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Saque calamidade do FGTS deve ser liberado nesta terça-feira em Apucarana





Bitrem estava carregado com óleo vegetal - Foto: Luciano da Silva Bitrem estava carregado com óleo vegetal - Foto: Luciano da Silva

Devido à gravidade da ocorrência e ao bloqueio parcial da via para o trabalho das equipes de socorro, o trânsito na região apresenta lentidão e retenção de veículos. Até o momento, as autoridades não divulgaram as causas que levaram ao tombamento, a dinâmica do acidente, o número total de ocupantes do veículo de carga ou o estado de saúde atualizado das vítimas.