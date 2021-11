Bispo vai até hospital e garante Crisma de jovem com tumor

Da Redação

Aos 14 anos e muito católico, Paulo Eliadi Viana, mesmo internado no Hospital da Providência, pois foi diagnosticado com um tumor na cabeça, fez questão de receber a Crisma. O momento foi marcado por grande emoção. O Bispo Dom Carlos José de Oliveira foi quem realizou a cerimônia, que contou com a presença dos familiares e irmãs do hospital.

A família mora em Marilândia do Sul e o jovem está internado desde o dia 19/11. A mãe dele, Maria Aparecida Pereira Viana, de 39 anos, contou que o filho se preparou muito para a Crisma e como precisou ficar hospitalizado, não conseguiu participar da Crisma na igreja do município.

A mãe disse que tudo aconteceu muito rápido e que quando recebeu o diagnóstico foi um grande choque. "Tudo começou com uma simples dor de cabeça, depois foi aumentando as dores, ânsia, nós levávamos no posto de saúde, medicava e voltava para casa, até que procuramos um médico que nos pediu uma tomografia. Quando o resultado chegou levei ao médico, fui sozinha, e levei um susto, pois o médico disse que ele tinha uma bolha de 3,6 centímetros na cabeça e pediu uma ressonância urgente. A saúde de Marilândia providenciou o exame e o resultado ficou pronto na sexta-feira dia 19, e na sexta mesmo meu filho precisou ser internado em Apucarana", conta Maria.

Muito aflita com a situação, a mãe desabafou com uma das irmãs do Providência e contou que o filho estava triste pois iria perder a Crisma que foi realizada no dia 20, um dia após a internação dele. "Nós somos muito católicos, e mesmo com as dores que ele sentia, ele participou de toda preparação para a Crisma, era algo que ele queria muito, em conversa com a irmã no Hospital, contei que meu filho perdeu a Crisma, a irmã comovida, conversou com o Bispo que aceitou ir até o hospital e a Crisma aconteceu no dia 22, detalha.

Após a Crisma, por causa do tumor, Paulo apresentou dificuldades na fala e na coordenação motora. O jovem deve passar por uma cirurgia de alto risco na semana que vem. "Foi muito emocionante, meu filho recebeu a Crisma, o Bispo rezou pela cura dele, as irmãs do Hospital prepararam tudo com muito carinho, ficamos todos tão felizes e agradeço muito toda equipe do hospital e ao Bispo pelo carinho com meu filho. Agora meu filho está medicado, os remédios são fortes e na semana que vem deve ser operado. Ele ficou muito feliz por ter crismado e nós pedimos orações das pessoas, por favor, rezem pela melhora do meu filho", emocionada, disse a mãe.

O momento especial da Crisma foi registrado pela família. Veja:

Bispo vai até hospital e garante Crisma de jovem com tumor - Vídeo por: Reprodução









