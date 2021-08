Da Redação

O bispo da diocese de Apucarana, Dom Carlos José de Oliveira, celebrou no domingo (15), missa em comemoração aos 50 anos da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no distrito de Jacutinga, em Ivaiporã.

continua após publicidade .

Na oportunidade, acompanhado de autoridades municipais, também foi reinaugurado o templo, que passou por reforma geral. A cerimônia teve o público restrito, para evitar aglomerações.

Dom Carlos ressaltou a importância das pessoas que, ao longo desses 50 anos, se envolveram na vida da paróquia e elogiou as obras realizadas no templo. “Para Deus no mínimo a gente deve dar o nosso máximo, e foi exatamente isso que vocês fizeram com a vossa Igreja”, destacou o bispo diocesano.

continua após publicidade .

Padre Émerson de Jesus Rodrigues, agradeceu o apoio por tudo o que foi realizado nos 50 anos de história da paróquia. “Nossa gratidão, pela sua vida, pela sua história, pela sua generosidade, através do seu trabalho e da sua doação. Por tudo o que foi realizado na nossa comunidade paroquial”.

Após o descerramento da placa de reinauguração, o prefeito Carlos Gil elogiou a reforma realizada na igreja. “Ficou uma das mais lindas de toda a diocese, como disse aqui o bispo Dom Carlos. Um trabalho fantástico do padre Émerson, da sua diretoria, e das equipe pela essa importante restauração”.

Gertrudes Bernardy, presidente da Câmara de Vereadores também destacou e parabenizou envolvimento da comunidade na revitalização da igreja. “Ficou linda, linda, estão todos de parabéns”, destacou.

continua após publicidade .

A celebração contou com a participação da população, do vice-prefeito Marcelo Reis e diretores dos departamentos municipais da Prefeitura de Ivaiporã.

Veja:

Bispo celebra missa de 50 anos de paróquia em Ivaiporã; veja - Vídeo por: tnonline

continua após publicidade .