Bilhete de amante termina em agressões e danos em São João do Ivaí

A situação foi na tarde de sábado no centro da cidade

A equipe policial de São João do Ivaí foi acionada via Copom na tarde se sábado (6) para atender uma ocorrência de danos em uma casa no centro da cidade.

Chegando no endereço indicado, a equipe encontrou o solicitante em frente a sua residência, aguardando a equipe.

Ele relatou aos agentes da Polícia Militar, que a sua convivente teria encontrado um bilhete de sua amante e tal fato desencadeou em agressividade.

Além das agressões, ela ainda teria quebrado a porta da residência e queria levar uma cama, uma geladeira e um ar-condicionado para a residência de seus pais.

A equipe então conversou com a mulher que confirmou tais fatos e disse que apenas teria empurrado a porta, pois o-companheiro não queria que a ela levasse os objetos.

Os policiais conversaram novamente com o solicitante que concordou em levar os objetos a fim de evitar novas confusões.

